Как правильно выбрать шашлык

Роскачество дало рекомендации по выбору мяса для шашлыка. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что лучше всего выбирать мясо, упакованное на производстве, особенно, если шашлык не будет приготовлен сразу. Нужно обратить на дату изготовления.

Если перевозка полуфабриката займет длительное время, например, если шашлык будет жариться на даче или на пикнике, то не стоит отдавать предпочтения мясу в белом соусе на основе майонеза. Это может повысить риск отравления, так как консистенция может прокиснуть в жару.

«Если вы маринуете мясо сами, помните, что несоленое мясо до тепловой обработки должно оставаться при температуре от 0 °C до 4 °C», — говорится в сообщении.

Мясо в маринаде можно хранить при температуре не выше 6 °C.

Рекомендуется обращать внимание на массу и размер шашлыка. Структура мяса должна быть однородной и плотной.