Суд решил судьбу покусавшего полицейского россиянина

Суд решил наказать жителя Бурятии, который подшофе покусал и пнул сотрудника правоохранительных органов, передает РИА «Новости».

Как отмечается, россиянина осудили на четыре года колонии строгого режима.

Инцидент произошел в январе 2019 года. Подвыпивший россиянин гулял по перекрестку и мешал движению автотранспорта. Когда полицейским удалось его поймать, он стал им угрожать и замахиваться на одного из них. Кроме того, попытка надеть на него наручники обернулась укусом в руку.

В СК отметили, что мужчина ранее был неоднократно судим, но до этого он полицейских не кусал.

Ранее сообщалось, что женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье.