Погиб человек при пожаре в Мытищах

Во время пожара на территории газовой станции высокого давления на ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах погиб один человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Тело было обнаружено в бытовке во время тушения пожара.

Отмечается, что в результате возгорания пострадали 12 человек. У них легкие ожоги и отравление продуктами горения.

МЧС заявили о том, что пожар площадью 800 кв.м. был локализован.

Сейчас пламя перекинулось на соседние здания. Площадь возгорания уже превысила 1 тыс кв.м.