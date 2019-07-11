На Украине назвали сроки освобождения Вышинского

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, что главреда «РИА Новости» Украина Кирилла Вышинского, задержанного по подозрению в госизмене, могут вскоре отпустить, передает РИА «Новости».

По мнению Медведчука, Вышинского освободят после того, как в Раде пройдут выборы, то есть после 21 июля.

Также Медведчук намекнул, что это не единственные ожидаемые подвижки на Украине, которые могут произойти.

Ранее сообщалось, что суд перенес рассмотрение дела Вышинского.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.