В Грузии отказались уволить обещавшего мочиться в вино гендиректора

Совладельцы грузинского телеканала «Рустави 2» отказались уволить гендиректора Ники Гварамию после его слов о вине и минералке, передает РИА «Новости».

Гварамия сказал в прямом эфире, что готов мочиться в вино и боржоми, которые поставляют в Россию.

Он заявил, что Грузия не «торговый объект», а также, что он не собирается говорит о президенте РФ Владимире Путине хорошие слова, только для экспорта вина и боржоми.

После этого акционер «Рустави 2» Нино Нижарадзе потребовал смещения с должности Гварамии.