Путин сделал заявление о деградации климата

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Президент России Владимир Путин во время саммита G20 в Осаке, 29 июня 2019 года Президент России Владимир Путин во время саммита G20 в Осаке, 29 июня 2019 года
Президент России Владимир Путин во время саммита G20 в Осаке, 29 июня 2019 года
Alexander Zemlianichenko/AP

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Деградация природы и климата в современном мире продолжается, сообщает РИА «Новости».

Об этом он сообщил, что на саммите по производству и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге.

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