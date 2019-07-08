Циклон и низкое давление накроют Москву

В Москву и область придет циклон, который принесет в регион дождь, сообщает портал «Метеоновости».

Температура в столице держится ниже климатической нормы. В то же время низким останется и фон атмосферного давления.

Синоптики предупредили, что такая погода может ухудшить самочувствия у людей.

«Наиболее уязвимы страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями опорно-двигательного аппарата и психо-эмоциональными нарушениями», — сообщили метеорологи.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о том, какая погода ожидает столицу России.