Появились подробности о состоянии избитой 7-летней девочки в Ингушетии
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что правую кисть избитой в Ингушетии 7-летней девочки, скорее всего, удастся сохранить. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где девочка проходит лечение, сообщили, что в руке ребенка начало восстанавливаться кровообращение.
«Ручка розовая, скорее всего, удастся кисть сохранить», — отметила Кузнецова.
Она также отметила, что многочисленные травмы были получены в разное время.
При этом, добавила она, на ребенке «живого места не было», когда ее доставили в больницу.
Ранее сообщалось, что избитая 7-летняя девочка из Ингушетии может лишиться руки.
Кроме того, ее тетю, которую подозревают в истязании ребенка, решили проверить на наркотики.