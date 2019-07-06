Появились подробности о состоянии избитой 7-летней девочки в Ингушетии

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что правую кисть избитой в Ингушетии 7-летней девочки, скорее всего, удастся сохранить. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где девочка проходит лечение, сообщили, что в руке ребенка начало восстанавливаться кровообращение.

«Ручка розовая, скорее всего, удастся кисть сохранить», — отметила Кузнецова.

Она также отметила, что многочисленные травмы были получены в разное время.

При этом, добавила она, на ребенке «живого места не было», когда ее доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что избитая 7-летняя девочка из Ингушетии может лишиться руки.

Кроме того, ее тетю, которую подозревают в истязании ребенка, решили проверить на наркотики.