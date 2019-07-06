В Госдуме испугались наступления в России «банального глухого Средневековья»

Член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов призвал увеличить количество бюджетных мест в вузах страны, передает РИА «Новости».

Отмечается, что депутат предложил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову повысить число бюджетных мест с 800 до 1000. Чернышов заметил, что в настоящее время повсеместно происходит сокращение бюджетных мест, что ведет к уменьшению числа желающих получить высшее образование, так как возможности поступления на бюджет сокращаются, а оплачивать учебу у них нет возможности.

«Но этот настрой в обществе пора менять, такими темпами мы рискуем скатиться в банальное глухое и необразованное Средневековье», — заявил Чернышов.

Он добавил, что это приведет к тому, что появится поколение со средним уровнем знаний, средним восприятием мира и способностями.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова опровергла данные о сокращении бюджетных мест в российских вузах к 2024 году.