На перевернувшемся судне в Черном море погибли люди

Директор пляжа «Джугба» Андрей Андреев заявил о погибших в результате ЧП на катере в Черном море. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого стало известно, что в Черном море перевернулось судно. Два человека пропали без вести, одна женщина оказалась в реанимации.

По словам директора, на настоящий момент известно о двух погибших.

«Вся техника, которая была, я ее отправил на спасение… Двое погибших», — отметил Андреев.

Он также добавил, что причиной инцидента могло стать то, что судно было перегружено. Директор подчеркнул, что на таком судне нельзя размещать более 12 человек.

По предварительным данным, на судне находились 43 человека.