В Киеве заявили о задержании российского военного разведчика

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании работавшего на военную разведку России, сообщает РИА «Новости».

По данным СБУ, задержанный был сотрудником одного из предприятий «Укроборонпрома».

Там отметили, что он ехал в Воронеж «на встречу со своим куратором».

Отмечается, что житель Запорожья был завербован в 2014 году. Как отметили в СБУ, он за деньги собирал информацию о работе предприятий ОПК социально-политической обстановке в регионе.