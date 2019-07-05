В Киеве заявили о задержании российского военного разведчика
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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании работавшего на военную разведку России, сообщает РИА «Новости».
По данным СБУ, задержанный был сотрудником одного из предприятий «Укроборонпрома».
Там отметили, что он ехал в Воронеж «на встречу со своим куратором».
Отмечается, что житель Запорожья был завербован в 2014 году. Как отметили в СБУ, он за деньги собирал информацию о работе предприятий ОПК социально-политической обстановке в регионе.