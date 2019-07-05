Найдены 24 человека из числа пропавших без вести при наводнении

Спасатели нашли 24 человека, которые числились пропавшими после наводнения в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по области, передает РИА «Новости».

В МЧС рассказали, что в настоящее время все еще считаются пропавшими без вести 13 человек.

Также спасатели уточнили, что затопленным все еще остается один населенный пункт.

В результате наводнения, по последним данным, погиб 21 человек. Также 313 человек госпитализированы из-за последствий поводка. Среди пострадавших оказались 57 детей.

Ранее сообщалось, что власти оценили ущерб от наводнения в Иркутской области.

С конца июня Иркутская область страдает от паводков — в 55 населенных пунктах подтоплены более 3000 домов, в которых проживают около 10 тыс. человек, а также 3,5 тыс. приусадебных участков, разрушены объекты инфраструктуры и автомобильные мосты.

Кроме того, трупы животных, затопленные свалки, разрушенные канализации — все это в условиях жаркой погоды может грозить области эпидемией.