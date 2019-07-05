Погода в Москве достигнет «холодного дна»

Эксперт в области прогноза погоды центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в ближайшие июльские дни наступит «холодное дно». Об этом он рассказал RT.

Как он отметил, в настоящее время сильный штормовой ветер уже несколько дней терроризирует москвичей.

«Реальная температура в столице +16°С и +18°С, но из-за такого сильного ветра она ощущается как +13°С и +15°С», — уточнил Тишковец.

Также Тишковец обратил особое внимание на погоду, которая настигнет столицу в ближайшие выходные, 6-7 июля. По его словам, в эти дни будет ветреная погода, дожди и понижение температуры.

«На этих выходных мы достигнем «холодного дна», потом температура начнет медленно-медленно расти», — заключил Тишковец.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее МЧС предупредило жителей Москвы о резком ухудшении погоды.