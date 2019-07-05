Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 60 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Согласно данным на 00.15, во Внуково задержано два рейса и два — отменено. В аэропорте Домодедово задержано 13 рейсов и восемь отменено.

Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали три рейса.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Причины задержек в настоящее время пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что осень летом предрекли в Москве.