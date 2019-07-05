Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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В аэропортах Москвы отменили и задержали более 60 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».
Согласно данным на 00.15, во Внуково задержано два рейса и два — отменено. В аэропорте Домодедово задержано 13 рейсов и восемь отменено.
Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали три рейса.
Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.
Причины задержек в настоящее время пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что осень летом предрекли в Москве.