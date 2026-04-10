«Просто вытирают ноги о наших юниоров и взрослых»: Тарасова о политике ISU

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала грабежом ситуацию с допуском российских спортсменов к международным соревнованиям. Ее слова передает «Советский спорт».

«Неопределенность перед новым сезоном? Уже нет никаких сил ждать их решений. И слов нет, чтобы описать действия ISU. Просто вытирают ноги о наших юниоров и взрослых. Целое поколение талантливейших фигуристов никогда даже не соревновалось на международном уровне. Детей им что мешает допустить? Подлый грабеж какой-то», — сказала Тарасова.

В 2022 году Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных соревнований. В мае 2025 года организация одобрила нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников для участия в отборе на Олимпиаду-2026 (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой.

Для отбора на Олимпиаду Петросян и Гуменник выступили на квалификационном отборе в Пекине, где оба завоевали золотые медали. На Олимпиаде Петросян и Гуменник заняли шестые места в одиночном зачете. После ОИ российских фигуристов не допустили к участию на чемпионате мира.

Ранее фигуристку Аделию Петросян отказались обслуживать в Италии из-за российского паспорта.