В Татарстане разъяснили ситуацию с запуском сирен ночью

Власти Татарстана объяснили ситуацию с ночным оповещением о ракетной опасности
В Казани в ночь на 10 апреля сработало оповещение жителей о ракетной опасности. Из-за этого к властям обратилось множество жителей, заявила руководитель пресс-службы раиса республики Лилия Галимова, ее слова приводит «Вечерняя Казань».

По информации пресс-службы, теперь, как только будет возникать угроза опасности, одновременно будут срабатывать сирены, громкоговорители, домофоны, телевидение и СМС-рассылка. Жителей региона призывают отнестись с пониманием к этой мере.

«Да, это вызывает временные неудобства и даже тревогу, но именно такой комплексный подход позволяет быстро сообщить жителям о возможной опасности и своевременно принять меры», — указали в пресс-службе.

Жителей попросили сохранять спокойствие и действовать по инструкции, которая прописана и озвучена в оповещениях. Вместе с тем руководство региона совместно с подразделениями обороны принимает все необходимые меры для защиты.

Ранее украинские беспилотники повредили жилые дома в Волгоградской области.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!