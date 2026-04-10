На Украине ввели санкции против Швыдкого и некоторых русских деятелей культуры

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Зеленский ввел санкции против Швыдкого и четырех русских деятелей культуры
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкции против спецредставителя президента РФ Михаила Швыдкого и еще четырех российских деятелей искусства. Информация об этом опубликована на сайте главы Украины.

Среди представителей российской культуры, в отношении которых введены санкции Украиной фигурируют комиссар российского павильона на Венецианской биеннале Анастасия Карнеева и российские участники форума — Артем Николаев, Илья Татаков и Валерия Олейник.

Отмечается, что Россия после четырехлетнего перерыва впервые примет участие в мероприятии с проектом «Дерево укоренено в небе».

Минкультуры Италии отметило, что руководство Венецианской биеннале приняло самостоятельное решение возобновить участие РФ в выставке в 2026 году и разрешило снова открыть свой национальный павильон. За это Европейская комиссия пригрозила оставить Венецианскую биеннале без финансирования, поскольку это противоречит санкционному режиму Евросоюза.

Венецианская биеннале — международный художественный форум, который проходит раз в два года и объединяет участников из разных стран. Программа включает направления современного искусства, архитектуры, кино, музыки, танца и театра.

Ранее Зеленский ввел санкции против российских паралимпийцев, заводов и НИИ.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!