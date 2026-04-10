На Украине ввели санкции против Швыдкого и некоторых русских деятелей культуры

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкции против спецредставителя президента РФ Михаила Швыдкого и еще четырех российских деятелей искусства. Информация об этом опубликована на сайте главы Украины.

Среди представителей российской культуры, в отношении которых введены санкции Украиной фигурируют комиссар российского павильона на Венецианской биеннале Анастасия Карнеева и российские участники форума — Артем Николаев, Илья Татаков и Валерия Олейник.

Отмечается, что Россия после четырехлетнего перерыва впервые примет участие в мероприятии с проектом «Дерево укоренено в небе».

Минкультуры Италии отметило, что руководство Венецианской биеннале приняло самостоятельное решение возобновить участие РФ в выставке в 2026 году и разрешило снова открыть свой национальный павильон. За это Европейская комиссия пригрозила оставить Венецианскую биеннале без финансирования, поскольку это противоречит санкционному режиму Евросоюза.

Венецианская биеннале — международный художественный форум, который проходит раз в два года и объединяет участников из разных стран. Программа включает направления современного искусства, архитектуры, кино, музыки, танца и театра.

Ранее Зеленский ввел санкции против российских паралимпийцев, заводов и НИИ.