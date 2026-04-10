В Госдуме рассказали, в каком случае пасхальное перемирие может продлиться дольше

Пасхальное перемирие, которое объявил президент России Владимир Путин, может перерасти в более длительное перемирие при условии, что украинская сторона не нарушит свои обязательства. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Конечно, мало верится в то, что украинская сторона все-таки будет соблюдать все обязательства пасхального перемирия. У нас уже был горький опыт, когда именно Киев нарушал перемирие, даже которое сам и инициировал. Поэтому сейчас в правдивость обещаний Зеленского верится с трудом», — сказал депутат.

Он уверен, что, если перемирие и будет нарушено, то точно не российской стороной, так как Москва неоднократно показывала приверженность своим обязательствам.

«Не исключаю, что при успешном завершении пасхального перемирия без нарушений со стороны Киева, оно может продлиться более долгое время. Это бы способствовало скорейшему возобновлению переговорного процесса. Однако тут мяч целиком и полностью на стороне Киева. Москва предложила условия и будет их соблюдать, но если Киев нарушит перемирие, то ни о каком продолжении не может идти речи», — заключил Колесник.

9 апреля президент России объявил о временном прекращении огня в связи с православной Пасхой. Перемирие должно начаться 11 апреля и продлиться до конца дня 12 апреля. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, перемирие вводится с 16:00 субботы и распространяется на все направления боевых действий.

