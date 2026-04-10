Пойманы заключенные, сбежавшие из поезда в Чувашии

Правоохранители поймали заключенных, сбежавших из специального вагона в Чувашии. Им грозит еще 10 лет за побег, пишет Telegram-канал Mash.

«Пятерых беглецов нашли сотрудники уголовного розыска и ОМОНа в маленькой деревушке Шоркасы, шестого — в жилом массиве Черноречка неподалеку от станции, на которой они сбежали. Правоохранители проверили 13 км территории вокруг станции», — говорится в посте.

8 апреля канал писал, что шестеро заключенных якобы сбежали из специального вагона поезда Томск — Адлер в Чувашии. Журналисты утверждали, что сбежавшие преступники могли быть вооружены холодным оружием. Сообщалось, что все шестеро — мужчины монголоидной внешности, невысокого роста, они якобы выскочили из вагона на двухминутной остановке в поселке Ибреси.

Однако Федеральная служба исполнения наказаний России заявила, что информация о побеге осужденных из специального вагона в Чувашии не соответствует действительности. По их данным, из учреждений уголовно-исполнительной системы и при конвоировании побегов не было допущено.

Накануне Telegram-канал SHOT писал, что шестеро заключенных ранее якобы подписали контракт с Минобороны РФ и ехали в обычном гражданском вагоне к месту прохождения службы. Таким образом, на момент побега они были уже не заключенными, а добровольцами.

