«Позиции не были укреплены»: военные США обвинили главу Пентагона во лжи после атаки Ирана

Солдаты армии США переносят гробы с останками погибших в результате удара беспилотника по командному центру в Кувейте после начала военной кампании США и Израиля против Ирана, март 2026 года

Военные США, выжившие после атаки Ирана на американскую базу в Кувейте 1 марта, заявили, что шеф Пентагона Пит Хегсет лгал о нападении. Комментируя удар, министр войны говорил, что операционный центр был укреплен, а «мощное иранское оружие» пробило противовоздушную оборону. Однако, по словам солдат и американских военных чиновников, никаких средств ПВО в районе базы не было. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Американские военные, выжившие после атаки Ирана на базу США в Кувейте, уличили главу Пентагота Пита Хегсета во лжи. Об этом сообщил CBS.

«Я хочу, чтобы люди знали, что подразделение <…> не было готово к самообороне. Наши позиции не были укреплены», — отметил один из военнослужащих.

По словам военных, примерно за неделю до начала операции «Эпическая ярость» большинство американских солдат, дислоцированных в Кувейте, были переведены на позиции в Иордании и Саудовской Аравии, которые удалены от иранских ракетных полигонов. Однако одно из подразделений получило приказ перебраться в порт Шуайба — небольшой военный форпост у южного побережья Кувейта.

«Центр тактических операций был похож на сооружения, распространенные во время войн в Ираке и Афганистане — до появления беспилотных летательных аппаратов. Здание было окружено железобетонными барьерами <...> [Они] предназначены для защиты военнослужащих от взрыва минометного или ракетного снаряда, но не обеспечивают защиты от воздушных атак», — написал CBS.

Один из собеседников телеканала уточнил, что это была «классическая, старая военная база», представлявшая собой комплекс маленьких жестяных домиков, где можно обустроить импровизированные офисы . Оттуда военные координировали логистику «по всему ближневосточному театру военных действий», уточнил телеканал.

«Солдаты рассказали CBS News, что они задавались вопросами о том, почему они оставались в зоне досягаемости иранских ракет и беспилотников.

Один из солдат сказал, что видел разведывательные данные, свидетельствующие о том, что этот пост был в списке потенциальных целей Ирана», — говорится в публикации.

По словам военнослужащих, базу атаковал иранский БПЛА «Шахед», а обстановка после удара была похожа на хаос. Солдаты сами оказывали себе первую помощь, используя самодельные бинты, бандажи и жгуты. Военные также позаимствовали автомобили у гражданских, чтобы доставить раненых в местные больницы.

«Я не собираюсь подрывать моральный дух или всячески дискредитировать армию или военное министерство, но я считаю, что говорить правду важно, и мы не извлечем уроки из этих ошибок, если будем делать вид, что их не было», — заявил один из военных.

Представитель Пентагона отказался комментировать заявления солдат, сославшись на продолжающееся расследование нападения.

Атака на базу США в Кувейте

Атака, о которой идет речь, произошла 1 марта. В результате удара по американской базе погибли шестеро и пострадали более 20 военнослужащих. Глава Пентагона, комментируя произошедшее, заявил, что по базе ударило «мощное иранское оружие, которое пробило как противовоздушную оборону, так и укрепления оперативного центра».

«Иногда, к сожалению, один снаряд, который мы называем «брызгом», может проскочить. И в этом конкретном случае он попал в тактический оперативный центр, который был укреплен», — отметил Хегсет.

При этом уже 3 марта три американских военных чиновника в разговоре с CBS поставили под сомнение слова шефа Пентагона о том, что база была надежно укреплена. Они уточнили, что оперативный центр представлял собой трехсекционный трейлер, переоборудованный под офисное помещение. Два источника также рассказали телеканалу, что, судя по всему, удар пришелся точно в центр верхней части здания.

«В порту Шуайба не было американских систем противоракетной обороны, артиллерии и минометов, которые можно было бы использовать для сбивания приближающихся беспилотников или других смертоносных боеприпасов. У Кувейта были перехватчики в этом районе, но неясно, применялись ли они», — отмечал CBS.

По данным телеканала, военнослужащие делали запросы на расширение возможностей по противодействию БПЛА, однако американское командование так и не предоставило какие-либо дополнительные ресурсы. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл впоследствии опроверг сообщения СМИ о том, что база была плохо укреплена и представляла собой «импровизированное офисное помещение».