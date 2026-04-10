«Позиции не были укреплены»: военные США обвинили главу Пентагона во лжи после атаки Ирана

Американские военные, выжившие после атаки Ирана на базу США в Кувейте, уличили главу Пентагота Пита Хегсета во лжи. Об этом сообщил CBS.
«Я хочу, чтобы люди знали, что подразделение <…> не было готово к самообороне. Наши позиции не были укреплены», — отметил один из военнослужащих.
По словам военных, примерно за неделю до начала операции «Эпическая ярость» большинство американских солдат, дислоцированных в Кувейте, были переведены на позиции в Иордании и Саудовской Аравии, которые удалены от иранских ракетных полигонов. Однако одно из подразделений получило приказ перебраться в порт Шуайба — небольшой военный форпост у южного побережья Кувейта.
«Центр тактических операций был похож на сооружения, распространенные во время войн в Ираке и Афганистане — до появления беспилотных летательных аппаратов. Здание было окружено железобетонными барьерами <...> [Они] предназначены для защиты военнослужащих от взрыва минометного или ракетного снаряда, но не обеспечивают защиты от воздушных атак», — написал CBS.
Один из собеседников телеканала уточнил, что это была «классическая, старая военная база», представлявшая собой комплекс маленьких жестяных домиков, где можно обустроить импровизированные офисы. Оттуда военные координировали логистику «по всему ближневосточному театру военных действий», уточнил телеканал.
«Солдаты рассказали CBS News, что они задавались вопросами о том, почему они оставались в зоне досягаемости иранских ракет и беспилотников.
Один из солдат сказал, что видел разведывательные данные, свидетельствующие о том, что этот пост был в списке потенциальных целей Ирана», — говорится в публикации.
По словам военнослужащих, базу атаковал иранский БПЛА «Шахед», а обстановка после удара была похожа на хаос. Солдаты сами оказывали себе первую помощь, используя самодельные бинты, бандажи и жгуты. Военные также позаимствовали автомобили у гражданских, чтобы доставить раненых в местные больницы.
«Я не собираюсь подрывать моральный дух или всячески дискредитировать армию или военное министерство, но я считаю, что говорить правду важно, и мы не извлечем уроки из этих ошибок, если будем делать вид, что их не было», — заявил один из военных.
Представитель Пентагона отказался комментировать заявления солдат, сославшись на продолжающееся расследование нападения.
Атака на базу США в Кувейте
Атака, о которой идет речь, произошла 1 марта. В результате удара по американской базе погибли шестеро и пострадали более 20 военнослужащих. Глава Пентагона, комментируя произошедшее, заявил, что по базе ударило «мощное иранское оружие, которое пробило как противовоздушную оборону, так и укрепления оперативного центра».
«Иногда, к сожалению, один снаряд, который мы называем «брызгом», может проскочить. И в этом конкретном случае он попал в тактический оперативный центр, который был укреплен», — отметил Хегсет.
При этом уже 3 марта три американских военных чиновника в разговоре с CBS поставили под сомнение слова шефа Пентагона о том, что база была надежно укреплена. Они уточнили, что оперативный центр представлял собой трехсекционный трейлер, переоборудованный под офисное помещение. Два источника также рассказали телеканалу, что, судя по всему, удар пришелся точно в центр верхней части здания.
«В порту Шуайба не было американских систем противоракетной обороны, артиллерии и минометов, которые можно было бы использовать для сбивания приближающихся беспилотников или других смертоносных боеприпасов. У Кувейта были перехватчики в этом районе, но неясно, применялись ли они», — отмечал CBS.
По данным телеканала, военнослужащие делали запросы на расширение возможностей по противодействию БПЛА, однако американское командование так и не предоставило какие-либо дополнительные ресурсы. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл впоследствии опроверг сообщения СМИ о том, что база была плохо укреплена и представляла собой «импровизированное офисное помещение».