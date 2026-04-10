Дачник избил соседа палкой из-за задетого забора

В Курске дачник поссорился с соседом и избил его палкой

В Курске ссора соседей по даче закончилась дракой и судом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Курской области.

Инцидент произошел в июле 2025 года. Мужчина вместе с другом шел к своему дачному участку. Он не удержал равновесие и задел плечом забор соседа. Хозяин ограждения вышел к мужчинам и начал высказывать претензии. Затем он взял деревянную палку и ударил соседа по голове.

Потерпевший получил телесные повреждения, которые медики квалифицировали как легкий вред здоровью. В суде нападавший вину не признал, но мировой судья изучил доказательства и признал его виновным. Ему назначили 8 месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием 15% из зарплаты в доход государства.

До этого в Курске мужчина молотком проломил соседу череп из-за ремонта двери. Обвиняемый вместе с соседом ремонтировали дверь в квартиру. Мужчины поссорились, курянин повалил потерпевшего на пол и несколько раз ударил молотком по голове. Пострадавший получил открытый перелом костей свода и основания черепа.

Ранее екатеринбуржец заступился за соседку, которая постирала кота, и получил 9 лет колонии.