Коробку заподозрили в рейдерском захвате

На Кубани экс-замглавы Коробку подозревают в рейдерском захвате
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку и бывшего депутата заксобрания региона Сергея Фурсу подозревают в рейдерском захвате Васюринского агропромышленного комплекса. Об этом в суде заявил представитель Генпрокуратуры, передает ТАСС.

«Коробка и Фурса рейдерским путем захватили крупное предприятие — Васюринский АПК», — сказал представитель ведомства.

До этого краснодарский суд обратил в доход государства имущество вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, а также аффилиированных лиц, чьи коррупционные активы были оценены в 10 млрд рублей.

7 апреля замгубернатора Краснодарского края Андрея Коробку арестовали и освободили от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Чиновника обвиняют в коррупции и мошенничестве в особо крупном размере. При обыске в приписываемом ему поместье следователи изъяли $4 млн, €7 млн и 31 млн рублей наличными. Само поместье при этом представляло собой огромный комплекс с коттеджами, парковой зоной, теннисными кортами и вертолетной площадкой. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд изъял активы главы минздрава Кубани на сотни миллионов рублей.

 
