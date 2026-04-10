Нейрохирург рассказал об опасности беспроводных наушников

Нейрохирург доктор Джек Круз заявил, что беспроводные наушники могут оказывать негативное влияние на здоровье человека из-за воздействия электромагнитных полей (ЭМП), пишет Unilad.

По его словам, опасения по поводу ЭМП начали высказываться еще в 1970-х годах. Тогда американский хирург и исследователь Роберт О. Беккер изучал влияние крайне низкочастотных волн, которые использовались в военных системах связи. В ходе исследований у животных, подвергавшихся воздействию таких волн, наблюдалось замедленное развитие и признаки биологического стресса. В отдельных испытаниях с участием людей фиксировалось повышение уровня липидов в крови — одного из ранних маркеров сердечно-сосудистых заболеваний.

Беккер допускал, что электромагнитные поля могут быть связаны с повышенным риском инсультов и болезней сердца.

Спустя десятилетия его выводы поддержал доктор Круз. В одном из интервью он заявил, что современные источники «искусственных ЭМП» — это беспроводные технологии, экраны, люминесцентное освещение и микроволновое излучение.

Особенно резко нейрохирург высказался о беспроводных наушниках, назвав их использование потенциально опасным для организма. Среди возможных последствий он называл повышенный риск онкологических заболеваний, неврологические нарушения, проблемы с памятью, обучением и репродуктивной системой.

Ранее женщину выгнали из самолета за просмотр видео на телефоне без наушников.