Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Нейрохирург рассказал об опасности беспроводных наушников

Unilad: беспроводные наушники могут привести к неврологическим нарушениям
Shutterstock

Нейрохирург доктор Джек Круз заявил, что беспроводные наушники могут оказывать негативное влияние на здоровье человека из-за воздействия электромагнитных полей (ЭМП), пишет Unilad.

По его словам, опасения по поводу ЭМП начали высказываться еще в 1970-х годах. Тогда американский хирург и исследователь Роберт О. Беккер изучал влияние крайне низкочастотных волн, которые использовались в военных системах связи. В ходе исследований у животных, подвергавшихся воздействию таких волн, наблюдалось замедленное развитие и признаки биологического стресса. В отдельных испытаниях с участием людей фиксировалось повышение уровня липидов в крови — одного из ранних маркеров сердечно-сосудистых заболеваний.

Беккер допускал, что электромагнитные поля могут быть связаны с повышенным риском инсультов и болезней сердца.

Спустя десятилетия его выводы поддержал доктор Круз. В одном из интервью он заявил, что современные источники «искусственных ЭМП» — это беспроводные технологии, экраны, люминесцентное освещение и микроволновое излучение.

Особенно резко нейрохирург высказался о беспроводных наушниках, назвав их использование потенциально опасным для организма. Среди возможных последствий он называл повышенный риск онкологических заболеваний, неврологические нарушения, проблемы с памятью, обучением и репродуктивной системой.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!