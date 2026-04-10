«Новая газета» возобновила свою работу после обысков

Сергей Бобылев/РИА Новости

Издание «Новая газета» возобновило свою работу после обысков в их редакции в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале газеты.

«Спасибо всем, кто переживал. Редакция «Новой газеты» продолжает работу. Будем держать в курсе дела против Олега Ролдугина, насколько возможно», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что обозреватель «Новой газеты» Ролдугин был задержан полицией на 48 часов по подозрению в незаконном использовании персональных данных.

9 апреля силовики нагрянули с обыском в редакцию издания. В МВД без упоминания издания сообщили, что ведется расследование по делу о незаконном использовании персональных данных.

«Новая газета» — российская общественно-политическая газета, известная журналистскими расследованиями. Первый номер «Новой газеты» вышел в 1993 году.

В 2022 году суд аннулировал у издания лицензию СМИ по иску Роскомнадзора.

В сентябре 2023 года Минюст включил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова в реестр иностранных агентов. Двумя годами ранее ему была присуждена Нобелевская премия мира с формулировкой «за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

Ранее мужчину увезли на скорой из здания «Новой газеты» на фоне обысков.

 
