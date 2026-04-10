В Минобрнауки одним словом ответили на вопрос о квотах на военную службу для студентов

В Минобрнауки ответили на запрос «Газеты.Ru» о публикациях в СМИ, в которых сообщалось о требовании к вузам отправить не менее 2% студентов на службу по контракту.

«Добрый день! Неизвестно», — сообщили в министерстве. Это полный ответ ведомства.

В свою очередь источники «Газеты.Ru» в ректоратах ряда вузов, а также несколько студентов подтвердили, что обучающихся агитируют на заключение контракта с Министерством обороны. По словам источников, такой вариант предлагают должникам и тем, кого собираются отчислять. Студентам рекомендуют оформить контракт с Минобороны, а после — вернуться к обучению. Однако официальных объявлений о наборе именно 2% в вузах не было.

По сведениям Минобрнауки, на январь 2026 года в российских вузах обучаются 2 192 872 мужчины. Если вузы будут пытаться выполнить квоту, то около 44 тыс. студентов отправятся на военную службу. Это число студентов только тех вузов, которые находятся под управлением Минобрнауки. Как стало известно «Газете.Ru», с предложением о заключении контракта обращаются и к студентам вузов, находящимся под управлением других министерств.

Сообщение о привлечении к службе по контракту не менее 2% студентов появилось в Telegram-канале Faridaily в начале апреля. Источником этой информации стал знакомый ректора московского вуза, который якобы присутствовал на совещании в начале 2026 года с Министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

