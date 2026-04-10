Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Спорт

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Ферстаппен не покинет «Ред Булл» в 2026-м

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен принял решение не покидать команду «Ред Булл» в течение сезона 2026 года. Об этом сообщил журналист Джонатан Макэвой.

«Как нам стало известно, на данный момент Ферстаппен, по своей природе преданный человек, не рассматривает уход из команды и останется в «Ред Булл» до конца года и, возможно, дольше. Информированные источники сообщили мне, что он хочет оставаться верным организации, в которой проработал всю свою карьеру в «Формулы-1» и где добился огромного успеха», — написал Макэвой.

Ферстаппен является действующим чемпионом мира, в его активе серия из четырех побед подряд (2021–2024).

«Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам на автомобилях с открытыми колёсами, который проводится ежегодно и состоит из этапов, называемых Гран-при, в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией.

Ранее Ферстаппен заявил, что его карьера в «Формуле-1» близится к завершению.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
