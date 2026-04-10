Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Ферстаппен не покинет «Ред Булл» в 2026-м

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен принял решение не покидать команду «Ред Булл» в течение сезона 2026 года. Об этом сообщил журналист Джонатан Макэвой.

«Как нам стало известно, на данный момент Ферстаппен, по своей природе преданный человек, не рассматривает уход из команды и останется в «Ред Булл» до конца года и, возможно, дольше. Информированные источники сообщили мне, что он хочет оставаться верным организации, в которой проработал всю свою карьеру в «Формулы-1» и где добился огромного успеха», — написал Макэвой.

Ферстаппен является действующим чемпионом мира, в его активе серия из четырех побед подряд (2021–2024).

Ранее Ферстаппен заявил, что его карьера в «Формуле-1» близится к завершению.