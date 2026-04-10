Названо число нанесенных за неделю ударов по военным целям на Украине

МО: ВС РФ за неделю нанесли пять групповых ударов по объектам, используемым ВСУ

Российские войска в период с 4 по 10 апреля нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Уточняется, что удары стали ответом на террористические атаки Киева по гражданским объектам России. В ведомстве уточнили, что в результате налетов поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах украинской армии.

Помимо этого, российские силы ударили по военным аэродромам, складам боеприпасов, местам сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Вооруженные Силы России (ВС РФ) также взяли под контроль село Диброву в Донецкой Народной Республике (ДНР) и поселок Миропольское в Сумской области.

В Минобороны позднее показали, как расчеты самоходной артиллерийской установки «Акация» группировки войск «Восток» поразили пункты дислокации ВСУ в Запорожской области.

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударах по пограничному отряду в Харьковской области.