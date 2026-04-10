Лукашенко указал на верховенство «права сильного» в международных отношениях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир стал уязвим и хрупок, а «право сильного» заменило международное право. Его слова передает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко в пятницу принял верительные грамоты послов десяти государств. Верительные грамоты главе государства вручили дипломаты из Японии, Шри-Ланки, Танзании, Сомали, Палестины, КНДР, Египта, Ганы, Бангладеш и Алжира.

«Сегодня мы снова видим, насколько хрупок и уязвим мир. Насколько «право сильного» заменило международное право. Насколько утрачено доверие и возрос конфликтный потенциал», — подчеркнул белорусский лидер в ходе торжественной церемонии.

«Если в Первой мировой войне принимали участие 38 государств, то во Второй мировой войне — около 60. В текущие конфликты уже вовлечено порядка 90 стран — без малого половина всех государств мира. В том числе и крупные ядерные державы», — цитирует Лукашенко в свою очередь агентство БелТА.

До этого Лукашенко заявил, что против Белоруссии ведется идеологическая война. Глава республики таким образом объяснил кадровые перестановки в своей администрации, в том числе назначение новых министров информации и культуры, которыми стали Дмитрий Жук и Марат Марков соответственно.

Ранее Лукашенко рассказал о подготовке Белоруссии к войне.