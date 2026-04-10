Цыганова ответила на призыв Бородина отдать ей песни Пугачевой: «Это наследие не должно пропадать»

Певица Виктория Цыганова в беседе с «Газетой.Ru» поддержала идею главы ФПБК Виталия Бородина передать ей песни Аллы Пугачевой. По мнению артистки, достойные композиции должны продолжать звучать.

Цыганова отметила, что некоторые из песен Пугачевой — это наследие, которое не принадлежит уехавшей из страны вокалистке.

«На самом деле хорошие песни всегда должны звучать, их надо петь. Это же песенное наследие, которое не просто принадлежит Примадонне этой. Их сочиняли композиторы, поэты. И лишь потому, что человек предал родину и уехал, эти песни не должны переставать звучать. Это плохо. Песня — это настоящий друг, товарищ, она многое несет и поднимает настроение, иногда просто спасает людей. Песня — это как молитва. Это наследие не должно пропадать», — заявила Цыганова.

По признанию артистки, ее творчество отличается от того, что выпускала Пугачева. Однако Цыганова выделила несколько композиций, которые могла бы включить в свой репертуар.

«У Аллы Пугачевой не было патриотических песен. Там в основном все было о себе любимой. Но, конечно, это созвучно каждому человеку. Но какие-то песни да, могла бы взять себе. Я в детстве очень любила песню «Этот мир», которую написал Леонид Петрович Дербенев, «Куда уходит детство». Я считаю, что эти песни люди должны слышать, но только те, которые написаны людьми, не предававшими родину, не называвшими людей холопами и рабами», — поделилась исполнительница.

Виталий Бородин в своих соцсетях опубликовал пост, в котором призвал лишить Аллу Пугачеву звания и передать ее песни «уважаемым артистам». Он считает, что композиции могут войти в репертуар Виктории Цыгановой, SHAMAN, Александра Маршала, группы «Любэ» и Олега Газманова.

Ранее Виктория Цыганова заявила, что Роскомнадзор отказывает в регистрации ее Max-канала.