Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Армия

Москалькова назвала решение Путина о перемирии шагом милосердия

Shatokhina Natalia/Global Look Press

Решение президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии — глубоко гуманный и милосердный шаг. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем канале в мессенджере Max.

«Решение президента Российской Федерации о введении режима прекращения огня в преддверии Пасхи является глубоко гуманным и милосердным шагом. Пасхальное перемирие позволит активизировать работу по эвакуации раненых, поиску пропавших без вести, доставке необходимой помощи в зоны, пострадавшие от конфликта», — написала она.

Омбудсмен также добавила, что надеется на такой же гуманный ответ от украинской стороны.

9 апреля президент России объявил о временном прекращении огня в связи с православной Пасхой. Перемирие должно начаться 11 апреля и продлиться до конца дня 12 апреля. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, перемирие вводится с 16:00 субботы и распространяется на все направления боевых действий. Украинский лидер Владимир Зеленский согласился.

Ранее в Раде призвали к пасхальному перемирию между украинцами и ТЦК.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!