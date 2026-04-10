Москалькова назвала решение Путина о перемирии шагом милосердия

Решение президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии — глубоко гуманный и милосердный шаг. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем канале в мессенджере Max.

«Решение президента Российской Федерации о введении режима прекращения огня в преддверии Пасхи является глубоко гуманным и милосердным шагом. Пасхальное перемирие позволит активизировать работу по эвакуации раненых, поиску пропавших без вести, доставке необходимой помощи в зоны, пострадавшие от конфликта», — написала она.

Омбудсмен также добавила, что надеется на такой же гуманный ответ от украинской стороны.

9 апреля президент России объявил о временном прекращении огня в связи с православной Пасхой. Перемирие должно начаться 11 апреля и продлиться до конца дня 12 апреля. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, перемирие вводится с 16:00 субботы и распространяется на все направления боевых действий. Украинский лидер Владимир Зеленский согласился.

