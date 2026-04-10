В Британии рассказали, как Путин выставил Стармера «пустословом»

Spectator: Путин показал, что угрозы Стармера в адрес российского флота пусты
Алексей Даничев/РИА Новости

Президент Владимир Путин отправкой ракетного фрегата «Адмирал Григорович» в Ла-Манш показал, что угрозы премьер-министра Великобритании Кира Стармера в адрес России ничего не значат. Об этом пишет The Spectator.

По оценке авторов, «угрозы Стармера оказались лишь пустыми словами».

Как пишет издание, Британия в ответ на движение российских судов направила один слабо вооруженный вспомогательный корабль RFA Tideforce, который только сопровождал их.

9 апреля «Адмирал Григорович» сопроводил через Ла-Манш два танкера Universal и Enigma, якобы относящихся к «теневому флоту». Это произошло после того, как Великобритания пообещала захватывать проходящие через пролив подсанкционные суда. За фрегатом следовал британский военный корабль, но никаких действий он не предпринял.

26 марта канцелярия Стармера объявила, что он наделил флот королевства правом останавливать в территориальных водах и доставлять к берегу для проведения досмотра подсанкционные суда. При этом против владельцев танкеров, операторов и экипажа пригрозили возбуждать уголовные дела за нарушение наложенных Лондоном запретов.

