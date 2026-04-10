Great Wall Motor готовит совместное производство с компанией «Автотор» в Калининграде. Об этом «Газете.Ru» рассказал глава Great Wall Motor в России Джеймс Чжан.

По его словам, совместное производство будет запущено в середине 2026 года. Джеймс Чжан также сообщил о скорой премьере самого популярного автомобиля Great Wall Motor в России — обновленного Haval Jolion.

До этого журнал Motor выяснил, что пермский автопроизводитель «Руссо-Балт», возродивший исторический российский бренд, готовит новую модификацию своего электрического фургона, адаптированную для эксплуатации в условиях плотной городской застройки.

Главное отличие этой версии — уменьшенные габариты по сравнению с базовой моделью «Ф200». Длина компактного фургона составит 5000 мм, ширина — 2000 мм, а высота — 1950 мм. Как уточнили в компании, автомобиль будет переднеприводным. Сроки выхода этой модификации на рынок пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что Omoda выведет на российский рынок четвертую модель.