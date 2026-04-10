НR-эксперт назвала сферы, в которых чаще нанимают неидеальных кандидатов

На фоне дефицита кадров в сфере строительства компании начали менее избирательно подходить к поиску кандидатов. Об этом НСН сообщила НR-эксперт Зулия Лоикова.

По словам специалиста, в условиях конкуренции за кадры наиболее опытные работники устраиваются в крупные и известные организации, с которыми малый бизнес не имеет возможности конкурировать. Однако даже в небольших компаниях сейчас происходит тщательный отбор сотрудников, поскольку цена ошибки может оказаться крайне высокой.

«У нас дефицит «синих воротничков», для работодателя здесь будут менее критичны пропуски между местами работы. Важно, чтобы не было вредных привычек, а в целом такой подход, что пришел — и прекрасно», — объяснила эксперт.

По ее словам, сегодня особенно острый дефицит кадров наблюдается в строительной сфере. Такие компании готовы принимать на работу даже неидеальных кандидатов.

Директор по персоналу КГ «ПРОГРЕСС» Екатерина Зеленкова до этого говорила, что во многих организациях и структурах важны не только формальные документы, но и реальный опыт, компетенции и результаты работы кандидатов.

Ранее работодателям в РФ запретили устанавливать испытательный срок для мам малышей.

 
Теперь вы знаете
Как встать на биржу труда в 2026 году и на какие выплаты можно претендовать?
