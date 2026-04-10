Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Армия

Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО

МО: ВС РФ взяли под контроль Диброву в ДНР и Миропольское в Сумской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска освободили населенный пункт Диброва в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ в ежедневной сводке.

Кроме того, Вооруженные Силы России (ВС РФ) установили контроль над Миропольским в Сумской области.

6 апреля в Минобороны сообщили, что в период с 30 марта по 5 апреля под ВС РФ перешли пять населенных пунктов: два — в Харьковской области, два — в Запорожской области и один — в Сумской области. Неделей ранее, с 23 по 29 марта, российские военные освободили пять населенных пунктов: три — в Харьковской области и два — в ДНР.

В конце февраля военный эксперт Андрей Морочко заявил, что российские войска до 15 км расширили буферную зону на участке Комаровка — Белая Береза в Сумской области. Предполагается, что создание полосы безопасности вдоль границы РФ с Украиной будет продолжаться весь 2026 год. По мнению экспертов, российским военнослужащим удалось создать местами буферную зону шириной от 10 до 15 км, но это по протяженности общей границы — где-то в пределах 10%.

Ранее Путин поручил продолжить расширять полосу безопасности по границе РФ и Украины.

 
Теперь вы знаете
Пасхальное перемирие с Украиной, атака на Волгоградскую область и подорожание товаров. Что нового к утру 10 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
