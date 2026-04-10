МО: ВС РФ взяли под контроль Диброву в ДНР и Миропольское в Сумской области

Российские войска освободили населенный пункт Диброва в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ в ежедневной сводке.

Кроме того, Вооруженные Силы России (ВС РФ) установили контроль над Миропольским в Сумской области.

6 апреля в Минобороны сообщили, что в период с 30 марта по 5 апреля под ВС РФ перешли пять населенных пунктов: два — в Харьковской области, два — в Запорожской области и один — в Сумской области. Неделей ранее, с 23 по 29 марта, российские военные освободили пять населенных пунктов: три — в Харьковской области и два — в ДНР.

В конце февраля военный эксперт Андрей Морочко заявил, что российские войска до 15 км расширили буферную зону на участке Комаровка — Белая Береза в Сумской области. Предполагается, что создание полосы безопасности вдоль границы РФ с Украиной будет продолжаться весь 2026 год. По мнению экспертов, российским военнослужащим удалось создать местами буферную зону шириной от 10 до 15 км, но это по протяженности общей границы — где-то в пределах 10%.

Ранее Путин поручил продолжить расширять полосу безопасности по границе РФ и Украины.