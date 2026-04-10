Во Владикавказе произошел взрыв

В центре Владикавказа произошел взрыв. Об этом сообщает Baza.

По информации Baza, в здании в районе улицы Августовских Событий после взрыва произошел пожар. Очевидцы сообщали о «белых вспышках» и «хлопках».

По словам одного из очевидцев, взорвался склад на территории компании ХДМ, где хранились нераспроданные фейерверки. Мужчина отметил, что экстренные службы пока не могут приступить к тушению возгорания из-за постоянных взрывов. Им остается ждать, пока все запасы фейерверков выгорят.

Оперативные службы пока не комментировали инцидент.

