Во Владикавказе произошел взрыв

Baza: в центре Владикавказа произошел взрыв

В центре Владикавказа произошел взрыв. Об этом сообщает Baza.

По информации Baza, в здании в районе улицы Августовских Событий после взрыва произошел пожар. Очевидцы сообщали о «белых вспышках» и «хлопках».

По словам одного из очевидцев, взорвался склад на территории компании ХДМ, где хранились нераспроданные фейерверки. Мужчина отметил, что экстренные службы пока не могут приступить к тушению возгорания из-за постоянных взрывов. Им остается ждать, пока все запасы фейерверков выгорят.

Оперативные службы пока не комментировали инцидент.

4 апреля в Санкт-Петербурге произошел взрыв в многоэтажном доме, ранения получили трое детей. В трехкомнатной квартире на Петергофском шоссе детонировал туристический газовый баллон, с которым играли несовершеннолетние. Пострадавших доставили в больницу с отравлением продуктами горения и легкими ожогами.

Ранее петербуржец варил наполнитель для страйкбольной гранаты и устроил взрыв.

 
Как встать на биржу труда в 2026 году и на какие выплаты можно претендовать?
