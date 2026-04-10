Стало известно о состоянии верховного лидера Ирана

В Иране заявили, что Моджтаба Хаменеи лично принимал решение о прекращении огня
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи лично принимал решение о прекращении огня. Об этом сообщил ТАСС представитель иранского лидера в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи.

«Он очень хорошо себя чувствует, все находится по его контролем, он приходит в свой офис, принимает официальных лиц», — сообщил он.

Хаменеи уже провел встречи с президентом страны Масудом Пезешкианом, официальным представителем парламента Мохаммад-Багером Галибафом.

До этого верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи обратился к странам Персидского залива и призвал соседей по региону «занять правильную сторону».

12 марта газета The Sun написала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара. По данным журналистов, лидер Ирана лишился одной или обеих ног и, по-видимому, находится в коме.

56-летний Моджтаба Хаменеи — сын аятоллы Али Хаменеи, не выжившего после ударов США и Израиля по его резиденции в Тегеране, был избран новым верховным лидером Ирана.

Ранее глава Пентагона высказался о состоянии верховного лидера Ирана.

 
