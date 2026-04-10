В Китае 100 беспилотных такси одновременно вышли из строя

В китайском Ухане произошел масштабный сбой в работе беспилотных такси. Более 100 самоуправляемых автомобилей одновременно перестали функционировать, из-за чего часть пассажиров оказалась заблокирована внутри машин почти на полтора часа, пишет Oddity Central.

Выяснилось, что все вышедшие из строя автомобили принадлежали сервису Apollo Go — автономной службе такси, которую развивает китайская IT-компания Baidu. Очевидцы сообщают, что некоторые пассажиры не могли открыть двери автомобилей, а другие опасались выходить из-за плотного трафика и остановки машин прямо на проезжей части.

Одна из пассажирок рассказала, что провела в застрявшем роботакси около 90 минут. По ее словам, дозвониться в службу поддержки было крайне сложно.

«Я звонила снова и снова, но мне только говорили, что отправили специалиста. После 22:30 заявку на помощь вообще отменили, и я осталась на эстакаде среди самосвалов», — рассказала женщина.

Представители Apollo Go предварительно назвали причиной произошедшего сбой системы, не раскрывая дополнительных деталей.

Ранее беременная женщина родила в беспилотном такси.

 
