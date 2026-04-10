В Смоленске расстреляли мужчину и бросили тело возле подъезда его дома

Мужчину без признаков жизни обнаружили возле подъезда многоэтажки в Смоленске, передает Telegram-канал «112».

Тело 36-летнего Дениса К. с огнестрельными ранениями нашли под окнами дома №2 на улице Изумрудной.

По предварительным данным, мотивом могло стать хищение денег. Однако, по информации РЕН ТВ, в квартире убитого следов ограбления не обнаружили.

Подозреваемым считается 32-летний Никита З., которого сейчас активно разыскивает полиция. Обстоятельства убийства уточняются.

7 апреля тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти нашли на территории одного из домовладений в Таганроге. В совершении преступления заподозрили их 32-летнего сына, по версии следствия, мужчина застрелил мать и отца из карабина «Сайга» и скрылся на автомобиле марки Kia. Чтобы найти его, специалисты изучили записи с камер видеонаблюдения и отследили его путь. В результате нашли его машину и тело самого мужчины с признаками самоубийства.

