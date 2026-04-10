В МО РФ отчитались об уничтоженных за неделю дронах, ракетах и катерах ВСУ

Вооруженные силы РФ за минувшую неделю сбили более 2,4 тыс. украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и уничтожили четыре безэкипажных катера. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Силами Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»), а также управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 2 411 украинских дронов и 54 управляемые авиационные бомбы. Ими же были перехвачены три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», четыре снаряда от произведенных в США систем залпового огня HIMARS и шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун».

Утром 10 апреля в Минобороны РФ заявили, что российские системы ПВО в течение ночи сбили 151 беспилотник ВСУ самолетного типа над территорией страны. Больше всего целей — 57 — нейтрализовали в Волгоградской области. В Ростовской области отразили атаку 48 БПЛА, в Белгородской области — 35. Еще девять дронов ликвидировали над акваторией Каспийского моря, по одному — в Калмыкии и Тамбовской области.

Ранее в Государственной думе пригрозили уничтожением украинских беспилотников над странами НАТО.

 
Как встать на биржу труда в 2026 году и на какие выплаты можно претендовать?
