Стали известны подробности конфликта туристов на Камчатке перед гибелью двоих из них

Причиной конфликта туристов на Камчатке стала несогласованность маршрута. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник.

«Руководитель группы — Лиза Ещеркина — предложила изменить маршрут на более сложный, чем тот, что был запланирован изначально, но группа отказалась. Как отметил наш собеседник, девушка вместе со своим парнем ушли по другому маршруту, забрав рацию и горелку — люди остались без связи», — говорится в посте.

Источник также сказал каналу, что двое участников группы, которых не удалось спасти, могли получить сильное переохлаждение.

До этого глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев заявил, что причиной случившегося стало несоблюдение элементарных правил безопасности. Министр заявил о завершении операции, поскольку судьба всех туристов стала известна. Два человека не выжили, еще один получил обморожения. Спасатели и волонтер доставили туристов на базу к подножию Авачинского вулкана. Еще двое туристов, продолживших маршрут, благополучно вышли в поселок Пиначево.

