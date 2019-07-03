Задержаны подозреваемые в избиении режиссера за отказ от интима

Подозреваемые в избиении в центре Москвы режиссера Агнии Галдановой (Галд) за отказ от интима задержаны в Санкт-Петербурге, передает РИА «Новости».

«Подозреваемые задержаны в Санкт-Петербурге. Ими оказались 26-летний уроженец Воронежа и 27-летний уроженец Московской области», — сообщили в МВД.

Уголовное дело заведено по статье «Побои».

Отмечается, что подозреваемых отправили обратно в Москву.

Ранее девушка рассказала, что вышла из сада Эрмитаж, когда на нее напали двое мужчин. Злоумышленники начали избивать ее, а после намекать на интим. После отказа мужчины снова ударили ее в лицо.