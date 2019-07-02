Клад времен Николая II нашли в Москве

В Москве археологи нашли клад монет времен Николая II. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

Как отмечается, клад обнаружили в ходе раскопок реконструируемого Костяного переулка.

Уточняется, что археологи нашли 60 монет номиналом 5 и 10 рублей, которые хранились в жестяной коробке.

Однако пока исследователи не могут назвать точное количество монет, поскольку монеты за столетие с лишним спеклись.

Согласно ведомству, деньги хозяин спрятал в годы революции или гражданской войны. На настоящий момент его стоимость оценивается в миллион рублей.

Ранее сообщалось, что в Ессентуках нашли тайник с редкими фотографиями Николая II.