Двухлетняя девочка провалилась в канализационный люк

В Чебоксарах двухлетняя девочка провалилась в неогороженный канализационный люк. Об этом сообщает «Звезда».

Как отмечается, рабочие проводили ремонт и ушли на обед, не закрыв колодец.

Мимо проходила женщина со своей малолетней дочерью, которые не заметили незакрытый люк.

После того, как девочка упала в люк, мать стала звать на помощь. Рабочий прибежал на помощь и быстро достал ребенка. Каких-то серьезных травм ребенок не получил.

Уточняется, что полиция возбудила уголовное дело против сотрудника «Водоканала», который не закрыл люк.

Ранее сообщалось, что женщина упала в открытый люк и нашла там пропавшего мальчика.