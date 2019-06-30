Появился прогноз об уровне воды в затопленной Иркутской области

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В Иркутской области в ближайшие три часа прогнозируется повышение уровня воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Как отмечается, речь идет об уровне воды в трех реках — Ока, Уда, Бирюса, протекающих в нескольких районах Иркутской области.

Уточняется, что уровень воды на реке Уда поднимется до отметки 700-750 см при критической норме 570 см, на реке Оке — до 580-640 при критическом 600 см, в реке Бирюса — до 740-780 см.

Причем, согласно МЧС, уровень воды в реке Ия Тулунского, напротив, станет понижаться.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Тулуне упал после приезда российского лидера Владимира Путина.