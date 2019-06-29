Школьник загорелся во время научного эксперимента на уроке

В Калифорнии школьник по имени Прист Ривера получил сильные ожоги лица из-за взрыва, который последовал после неудачного научного эксперимента на уроке. Об этом сообщает Metro.

Как отмечается, 13-летний мальчик проводил эксперимент «огненная змея».

По словам ученика, преподаватель добавил в огонь слишком много спирта, из-за чего песок взорвался рядом с лицом Риверы.

Он отметил, что огонь мгновенно охватил его голову.

После случившегося школьнику пришлось перенести четыре операции на лице и шее.

Отмечается, что семья Риверы подала иск в суд против школы на сумму в $1 млн.

Ранее сообщалось, что школьников госпитализировали после взрыва газа.