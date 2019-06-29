В СК назвали причину хлопка газа в доме под Владимиром

В СУ СК России назвали свою версию случившегося в Коврове Владимирской области и вероятную причину хлопка газа в жилом доме. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным СК, очаг взрыва был расположен в квартире третьего подъезда дома по ул. Зои Космодемьянской. После хлопка газа начался пожар. Следствие предполагает, что виновником происшествия мог стать сын погибшего после инцидента мужчины. Молодой человек мог совершить неадекватные действия, так как его накануне выписали из специализированной клиники.

В СК рассказали, что причину взрыва газа специалисты почти установили. Они обнаружили на кухне, где произошел пожар, оторванные соединительные шланги в месте подводки газа к плите и водонагревательной колонке.

Ранее сообщалось, что житель Коврова устроил взрыв в квартире.