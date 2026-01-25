Размер шрифта
«Позор»: олимпийский чемпион о недопуске россиян на церемонию открытия ОИ-2026

Тихонов о недопуске россиян на открытие ОИ: мы перестали себя считать великими
Александр Вильф/РИА «Новости»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов резко оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить российских атлетов, выступающих в нейтральном статусе, на церемонию открытия зимних Олимпийских игр — 2026. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Конечно, это имеет значение. Мы перестали себя считать великой державой. Над нами издеваются, мы прощали всех, кто воевал против нас. От имени Тихонова можно сказать только одно — позор!» — сказал он.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо. Торжественная церемония открытия состоится 6 февраля.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока приглашение на участие в Олимпиаде получили девять российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву. Все они выступят в нейтральном статусе.

Ранее Татьяна Тарасова высказалась о недопуске россиян на церемонию открытия Олимпиады. 

