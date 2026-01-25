Зеленский: у шпица Лукашенко больше прав, чем у белорусского народа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у шпица Умки, принадлежащего президенту Александру Лукашенко, больше прав, чем у народа Белоруссии. Об этом Зеленский заявил в ходе визита в Вильнюс.

«Пока что белому шпицу Лукашенко оставлено больше прав, чем народу Белоруссии, к сожалению. Был шанс в 2020 году, чтобы это изменить, и, уверен, будет еще шанс», — сказал украинский лидер.

Александр Лукашенко иногда появляется на публике со своим шпицем Умкой. По словам белорусского лидера, шпица ему подарили. В прошлом году Лукашенко принес собаку с собой на избирательный пункт во время президентских выборов. Умка отметился тем, что пометил дверь избирательного участка в государственном университете физической культуры.

Немецкий таблоид Bild даже назвал Умку «инструментом пропаганды России», когда Александр Лукашенко привез пса на Парад Победы в Москве, писал RT.

