В Мурманской области на фоне блэкаута ввели режим ЧС

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Мурманской области в связи с повреждением опор линии электроснабжения (ЛЭП). Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Андрей Чибис.

Он рассказал, что провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По словам губернатора, специалисты «Россетей» работают в круглосуточном режиме и продолжают попытки восстановить электроснабжение в обесточенных населенных пунктах. Но пока сотрудникам не удалось устранить последствия аварии.

«В связи с затяжным характером аварии вводим режим чрезвычайной ситуации на территории Мурманской области. Для жителей региона введение режима ЧС не влечет изменений в повседневной жизни, но нам это необходимо, чтобы привлекать дополнительную технику и материалы у частных компаний», — отметил Чибис.

Он добавил, что на место происшествия были направлены дополнительные аварийные бригады.

24 января в двух городах Мурманской области — административном центре и Североморске — произошло отключение света из-за падения опор ЛЭП. В сетевой компании заявили, что конструкции были повреждены из-за снегопада и шквалистого ветра. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета РФ, две из пяти упавших опор находились в эксплуатации около 60 лет.

