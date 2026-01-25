Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В Мурманской области на фоне блэкаута ввели режим ЧС

Губернатор Чибис: режим ЧС ввели в Мурманской области после падения опор ЛЭП
Ints Kalnins/Reuters

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Мурманской области в связи с повреждением опор линии электроснабжения (ЛЭП). Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Андрей Чибис.

Он рассказал, что провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По словам губернатора, специалисты «Россетей» работают в круглосуточном режиме и продолжают попытки восстановить электроснабжение в обесточенных населенных пунктах. Но пока сотрудникам не удалось устранить последствия аварии.

«В связи с затяжным характером аварии вводим режим чрезвычайной ситуации на территории Мурманской области. Для жителей региона введение режима ЧС не влечет изменений в повседневной жизни, но нам это необходимо, чтобы привлекать дополнительную технику и материалы у частных компаний», — отметил Чибис.

Он добавил, что на место происшествия были направлены дополнительные аварийные бригады.

24 января в двух городах Мурманской области — административном центре и Североморскепроизошло отключение света из-за падения опор ЛЭП. В сетевой компании заявили, что конструкции были повреждены из-за снегопада и шквалистого ветра. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета РФ, две из пяти упавших опор находились в эксплуатации около 60 лет.

Ранее жильцы 40 домов в Подмосковье остались без света из-за фуры, врезавшейся в опоры ЛЭП.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27703549_rnd_3",
    "video_id": "record::c6064f23-a772-4505-886a-1b40ca12c30b"
}
 
Теперь вы знаете
Халтура на стороне или карьера в офисе: могут ли уволить с основного места из-за подработки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+