Звонок дочери на прямую линию с Путиным спас жизнь ее матери

Мурашко: звонок на прямую линию спас женщину с тяжелым заболеванием
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» об «уникальном случае», когда звонок на прямую линию спас человека с тяжелым заболеванием.

Чиновник уточнил, что звонок поступил от дочери женщины, которой была необходима трансплантация.

«Ее (мать. — «Газета.Ru») перевели в федеральный центр, по экстренным показаниям провели хирургическое вмешательство, трансплантацию, ну и благоприятный исход», — сказал глава Минздрава.

19 декабря 2025 года президент России Владимир Путин провел прямую линию, в рамках которой ответил на вопросы граждан и журналистов в прямом эфире. Общее число обращений, собранных к мероприятию, превысило 2,5 млн. «Итоги года» продлились 4 часа 27 минут. Глава государства ответил более чем на 80 вопросов.

21 января президент РФ в формате видео-конференц-связи провел совещание с членами правительства. Они обсуждали вопросы, поднимавшиеся гражданами во время прямой линии.

Ранее во время совещания с кабмином у Путина зазвонил телефон спецсвязи.

